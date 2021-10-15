İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma ve emniyet öğrencileri bilgilendirdi

Karabük Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aile şiddetin önlenmesi, okul çevrelerinde öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili sorumluluk alanlarında öğrencilerle bir araya geldiler.


Eflani, Ovacık, Yenice ve Eskipazar ilçelerinde emniyet ve jandarma personelleri okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilen öğrencilere metruk binalara girmemeleri, yabancı kişilerle iletişime geçmemeleri, ailelerinin telefon numaralarını, jandarmanın, polisin telefon numarasını bilmeleri, vücutlarına dokunulması ihtimali durumunda “Hayır Bana Dokunma” diye bağırmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.


Öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayan personeller gençlere hediyeler verdi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.