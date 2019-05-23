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Jandarma'dan kaçak kazıcılara suçüstü

Karabük’ün Eflani ilçesinde, Jandarma ekipleri izinsiz kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Jandarma ekipleri izinsiz kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük ve Eflani İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Aday köyündeki Asarcık Tepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon yaptı. Ekipler düzenledikleri operasyonda, M.G, M.B. ve B.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler ayrıca şahıslarla birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hilti gibi değişik malzemelere de el koydu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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