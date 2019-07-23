Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyayalar köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon yaptı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen A.K. ve H.A. isimli 2 şahıs suçüstü yakalanırken kazıda kullandıkları malzemelere ise el konuldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan her iki şahıs ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.