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Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Karabük’te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Karabük'te, jandarma tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.


Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık 2020 tarihi itibari ile Türkiye genelinde uygulamaya giren kış lastiği uygulaması kapsamında, Jandarma Trafik Timlerince denetim yapıldı. Denetimde, sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme verilirken, kurallara riayet etmeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.


Açıklamada, "Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" denildi.

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