Jandarma'dan öğrencilere “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıttı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum " konulu proje kapsamında Yenice ilçesindeki sürücülere ve çocuklara jandarma trafik ekipleri tarafından "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.

Yenice ilçe girişinde kontrol noktası önünde jandarma trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Jandarma ekipleri , kolonya ile karşıladıkları araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyararak, yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, sürücüler ile Ülkü İlkokulunda öğrencilere bilgiler vererek 2/A ve 2/B sınıfı öğrencilerine "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.