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Jandarmadan sahte reçete operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte reçete ile kazanç elde eden ikisi hastane, ikisi eczane çalışanı 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan S.Ö. ve O.Ö. isimli şahısların 'lyrica' isimli uyuşturucu özelliği bulunan ilacı kent merkezinde bulunan bir eczanede çalışan M.Ş. ve M.S. isimli şahıslardan usulsüz yollardan temin ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Suçüstü yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.


Karabük İl Jandarma Komutanlığı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, resmi belgede sahtecilik" olaylarını önlemek ve ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

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