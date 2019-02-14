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Jandarmadan sevgililer günü sürprizi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.


Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri , sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.


Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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