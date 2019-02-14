Jandarmadan sevgililer günü sürprizi

Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri , sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.