Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Karabük'te Jandarma ekiplerinin takibinde olan ve durdurulan otomobilde Roma dönemine ait madalyon ve sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Aşağı Güney köyünde tarihi eser satışı yapılacağı yönünde istihbarı bilgi alan Jandarma İstihbarat ve KOM Şube ekipleri ile Toprakcuma Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon yaptı. Ekipler tarafından durdurulan otomobilde arama yapan ekiplerce gizlenmiş vaziyete Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 11 sikke ile bir adet madalyon ve 2 adet farklı figürler bulunan heykel ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otomobil sürücüsü S.Ş ile araçta bulunan F.U ve Y.Y isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.