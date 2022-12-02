İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde yaptığı faaliyetlerde iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele çerçevesinde yaptığı faaliyetlerde iki şüpheliyi gözaltına aldı.


İlçeye bağlı Çercen köyünde icra edilen faaliyet neticesinde, 2 şahsın üzerlerinde, ev ve eklentilerinde yapılan aramada esrar, kenevir tohumu, tabanca, 3 adet tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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