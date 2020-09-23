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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalanırken, toz esrar ve ecstasy hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretini yaptığı belirlenen S.G. isimli şahsı takibe aldı. Ekiplerin takip sonucu yaptıkları operasyon kapsamında S.G. kıskıvrak yakalanırken, aramalarda ise 100 gram toz esrar ile 75 adet ecstasy hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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