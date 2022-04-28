Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi alınan R.S. (54) isimli şahsın evine operasyon yapıldı. Evde arama yapan ekipler, 8 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan R.S., sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.