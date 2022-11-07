Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Narkotik timleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye aralıksız devam edildiği ifade edilerek, “Gece yarısı saat 01.00 sıralarında, Karabük, Merkez, Cumayanı köyünde icra edilen faaliyet neticesinde, 1 şahsın aracında yapılan aramada, Kubar Esrar, Extacy Hap ve Sentetik Ecza ele geçirilmiştir” denildi.

Yapılan operasyon sonucu yakalanan bir kişi Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.