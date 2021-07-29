Japon hibe desteği ile alınan ‘Gezici Sağlık Tarama Aracı' hizmete alındı

Japonya Büyükelçiliği'nin ‘Yerel Projelere Hibe Programı' kapsamında hibe desteğiyle alınan gezici sağlık tarama aracı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosunca, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen "Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi", Japonya Büyükelçiliğinin "Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında 75 bin 225 dolar bütçe ile desteklenmeye uygun projeler arasında yer alan “Gezici Sağlık Tarama Aracı Projesi” kapsamında alınan Gezici Sağlık Tarama Aracı düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle sağlık müdürlüğüne teslim edilen araç ile mahalle ve köylerde yaşamakta olan, sağlık problemleri olmasına karşın yaşlılık, engellilik veya yatağa bağımlı olma durumu nedeniyle ya da ekonomik problemlere sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezanvantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunulması hedeflemekte. Proje kapsamında merkez ilçe köylerinde 735, Eskipazar'da 65, Eflani'de 69, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 272 ve Yenice'de 188 olmak üzere toplam 1341 hastaya ulaşılacak.

“Gezen Hastane”

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, sağlık tarama aracını illerine kazandıran Avrupa Birliği proje ekibine teşekkür ederek, “Bu proje de Japonya Büyükelçiliğinden 75 bin dolar hibe desteği ve diğer kısmını ise İl Özel İdaremizden tamamlayarak gerçekleştirdik. Biliyoruz ki aracın içindeki cihazlar çok maliyetli, bir ilçe hastanesinde ne kadar cihaz var ise neredeyse hepsi bu araçta var, bir nevi seyyar bir hastane aslında. Çoğu zamanda böyle bir araca ihtiyaç duyuyoruz evlere ziyaretlere gittiğimizde vatandaşlarımızın bir kısım talepleri oluyor, yatarak tedavi olan hastalarımız var, yerinden kalkmakta zorlanan yaşlılarımız bizim ekiplerimizi göndermemiz gerekebiliyor. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza, Japonya Devletine ve Japonya Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum. Şükürler olsun ki ülkemiz vatandaşlarımıza çok iyi şartlar sunacak hale geldi” dedi.

20 sene önce kentte bir-iki ambulans var iken bugün 43 tane ambulansın olduğunu da kaydeden Gürel, “ Hastanelerimizin tamamı yenilendi ve şu anda özellikle sağlık personelimiz de kendini yeniledi. Sayı olarak çoğaldık ama bir noktada bir ihtiyacımızı arkadaşlarımız tespit ettiler böyle de bir imkan olunca bu hizmeti de ilimize kazandırmış oldular. Ben emek veren emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle evde çözüm bekleyen sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın da ayaklarına kadar gidip oralarda onlara yardımcı olabilmek güzel bir hizmet. Gezici Sağlık Tarama Aracının ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Gürel, beraberinde kurum müdürleri ile birlikte hizmete sunulan aracı gezerek İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.