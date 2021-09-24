"Japonya'yı Keşfetmek" sergisi Safranbolu'da açıldı

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğu geliştirmek için Japon Büyükelçiliği tarafından Unesco Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu'da ‘Japonya'yı Keşfetmek' adlı sergi gerçekleştirilen törenle açıldı.

1994 yılında Unesco Dünya Miras Listesine giren Osmanlı İmparatorluğunun en nadide sivil mimarlık örneklerini bünyesinde bulunduran ve korumanın başkenti unvanı ile Japonya halkı tarafından ziyaret edilen Safranbolu'ya Japonya Büyükelçiliği tarafından Japonya'yı tanıtıcı resim sergisi açıldı.

Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığının destekleri ile açılan sergide; Japonya'yı tanıtan fotoğraf sergisi, Japon yazı örnekleri aynı zamanda Japon oyuncakları sergileniyor.

Törende konuşan Vali Fuat Gürel, “Öncelikli olarak biz Japonya'ya uzak bir millet değiliz, geçmişte ülkemizin değişik yerlerinde olduğu gibi Safranbolu'da da Japon misafirlerimizi ağırladık, günümüzde ağırlamaya devam ediyoruz. İnşallah bu tür tanıtım etkinlikleri ile hem kültürler arası kaynaşmayı sağlayacağız hem de daha sonraki süreçte daha fazla gidiş-geliş olur, kaynaşma bütünleşme sağlanmış olur. Büyükelçimize şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum, inşallah sergi açık olduğu müddetçe Safranbolular, Karabüklüler ve ilimize gelen misafirlerimiz ziyaret eder ve iki ülke arasındaki bu yakın ilişkiyi artırmış oluruz. Serginin hayırlı olmasını diliyorum, inşallah bundan sonraki süreçte Safranbolu sokaklarında çok daha fazla Japon halkını görmek istiyoruz, bunu da temenni ediyoruz” dedi.

Kurdele kesiminin ardından Vali Fuat Gürel ve Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro sergiyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgiler aldı.

Safranbolu Tarihi Çarşı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisinde gerçekleştirilen "Japonya'yı Keşfetmek" adlı sergiye, Vali Fuat Gürel, Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Emniyet Müdürü Sırrı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.