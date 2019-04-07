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Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları Karabük Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları Karabük Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.


Grup müsabakalarına Karabük dahil 16 ilden 55 kadın sporcu ve 78 erkek sporcu katıldı. 133 sporcunun kıyasıya yarıştığı turnuvada erkeklerde Rize, kadınlarda ise Ordu takım halinde şampiyon olarak adını finale yazdırdı.


Müsabakalar sonucunda derece elde eden takımlar ise şöyle:


Erkek grubunda takım halinde Rize birinci, Samsun ikinci, Trabzon ise üçüncü olurken, kadınlarda ise; birinciliği Ordu elde ederken, Rize ikinci, Çorum üçüncü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Gençlik ve Spor Bakanlığının 4 yıldır düzenlediği Anadolu Yıldızları Judo yarı finallerine ev sahipliğini yaptıklarını söyledi.


Çetin, her ay kentte çeşitli dallarda turnuva düzenlediklerini 2 gündür de Judo Anadolu Yıldızlar Ligi yarı finale ev sahipliğini yaptıklarını ifade etti.

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