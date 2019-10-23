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Kaçak içki satışı yapan şüpheli gözaltına alındı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda R.K. isimli şahsın ikametinde kaçak içki satışı yaptığı yönünde bilgi alan ekipler düzenlenen operasyonla şüpheli şahsı yakaladı. Şahsın evinde arama yapan ekipler 19 adet kaçak içki, 2 adet şişe içerisinde Anason maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde temin ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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