İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Hacılarobası köyünde yapılan operasyonda kaçak kazı yapan Ö.Ç, E.E ve N.P suçüstü yakalandı.


Yakalanan şahıslarla birlikte birer adet jeneratör, delici-kırıcı matkap, kürek, kazma ve 24 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.


Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla izinsiz kazı olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.