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Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Büyükyayalar köyünde kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


İlçeye bağlı Büyükyayalar köyü Çötler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda A.A. (53) F.I.(47) ve R.P.(59) isimli 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyonda beton delici, kürek, lamba ve küçük üfleme körüğü ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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