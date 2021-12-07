Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük'te izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Bürnük köyünde meydana geldi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 4 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet zemin ölçümünde kullanılan Gradyometre, endoskopik kamera ve kazma ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.