İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Karabük’te izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Karabük'te izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Bürnük köyünde meydana geldi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 4 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Olay yerinde 1 adet zemin ölçümünde kullanılan Gradyometre, endoskopik kamera ve kazma ele geçirildi.


Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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