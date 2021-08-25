Kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 farklı noktada izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 farklı noktada kaçak kazı yapıldığı istihbaratı alması üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kaçak kazı yapan F.Ş., Ş.D., B.K., C.A., D.E., R.O., O.T., Y.Ö. ve B.Ç. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda kazı yapılırken kullanılan araç-gereçlere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.