Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kadın istihdamına destek çerçevesinde ilk kez düzenlenen ‘Kadın El Emeği Festivali' sona erdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından kapalı pazar alanında gerçekleşen festivalde kadınların el emeği ile üretilmiş çeşitli ürünler alıcıları ile buluşturuldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 3 gün süren festivalde üretici kadınları yalnız bırakmadı.

El emeğiyle yapılan gıda ürünlerini, masa örtülerini, çantaları, bijuteri ürünlerini, örgü ürünlerini ve taş boyama gibi birçok ürünü inceleyen ve satın alarak kadınlara destek olan Köse, üreticilerle sohbet etti.

Kadınların istediğinde her işin üstesinden gelebileceğini ifade eden Başkan Köse, "Bizler bunun farkında olduğumuzdan kadınlarımız için projeler üretmeye, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu festival ile onlar hem evlerinde ürettiklerini satabilsin hem aile bütçesine katkı sağlasın hem de alanında uzman kişilerden işin püf noktalarını öğrensin istedik" dedi.

Üreten bir Safranbolu istediklerinin altını çizen ve festival süresince gerçekleşen programlara katılım sağlayan üreten kadınlara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Köse, "En başından söylediğimiz gibi kadınlarımıza pozitif ayrımcılığa ve onlarla başarılı işler yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, söyleşilerin ve uygulamaların ardından Safran Ekspres'in konseri ile sona erdi.