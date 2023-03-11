Kadın milli boksörlerin hedefi dünya şampiyonu olmak

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katılacak Karabüklü milli boksörler Elif Güneri ve Eda Yenilmez'in hedefi dünya şampiyonu olmak.

Hindistan'da 15-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu Elif Güneri ile milli boksör Eda Yenilmez, antrenör Baykan Arslan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Şampiyonaya 75 kiloda katılacak olan Güneri, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının bu yılın ilk önemli müsabakası olduğunu belirtti. İyi bir şekilde hazırlandıklarını, gayelerinin burada şampiyon olmak olduğunu ifade eden Güneri, "Kariyerimizde daha önce dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü var. Burada dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Yeni bir kilo, yeni bir macera biz de bu maceranın en üst basamağında yer almak istiyoruz. Burada dünya şampiyonu olduğumuzda iyi bir puan alacağız. Olimpiyatlara katılmak için puanımız çok yüksek olacak. Burada önemli olan, kendimizi en iyi şekilde gösterip 'bu arenada biz da barız' demek istiyoruz. Olimpiyatlar öncesi en büyük resmi müsabaka bu dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası var, Avrupa şampiyonası var, olimpiyatlar ve ama bizim için en önemlisi şu an bu dünya şampiyonasını zirvede tamamlamak. 1.5 aydır kamptayım, çok güzel bir süreç geçirdik. Hem kuvvet hem çabukluk kampı yaptık. Biz sürekli hazırlanıyoruz, hiç antrenmansız kalmadık" şeklinde konuştu.

Eda Yenilmez: "Dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutabilmek istiyorum"

Şampiyonaya 81 kiloda katılacak olan milli boksör Eda Yenilmez ise dünya şampiyonasına ilk kez katılacağını belirtti. Daha önce Avrupa şampiyonasına katıldığını, her maçın, müsabakanın bir bir tecrübe olduğunu aktaran Yenilmez, "Boks zor bir spor, 12 senedir bu branşı yapıyorum. Yoğun bir emek istiyor, yoğun bir antrenman ve çalışma istiyor. Dünya şampiyonası için de yoğun bir çalışma yaptık, sabahımız akşamımız hep salonlarda oldu. 'İkinci evimiz salon' diyorum ben ya da bir stadyum, kent ormanı, kondisyon çalıştığımız salonlarımız. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutabilmek istiyorum. İlimize altın madalyayla dönmek istiyoruz Elif Ablayla birlikte. İnşallah layıkıyla elimizden geleni yapıp, sevinçli haberlerle ilimize, ülkemize döneriz" diye konuştu.

"Hedefimiz olimpiyat"

'Her sporcunun olduğu gibi ilk hedefimiz olimpiyatlar' diyen Yenilmez, şunları kaydetti:

"Ben uzun bir süreçten kilo vererek geldim 81 kiloya. Bu kilodan sonrada olimpik sıklet olan 75 kiloya düşeceğim. Tabi ki, bunların hepsi bir basamak ulusal, uluslararası maçlarımız olsun, dünya, Avrupa şampiyonası, Avrupa oyunları, olimpik kota maçlarımız var hepsi birer basamak. Avrupa şampiyonasına gittik, derece yapamadan geldim maalesef bir tecrübe oldu. Ama bırakmadık, çalışmaya devam ettik, demoralize olduk, ama 'olacak' dedik çünkü çok büyük emekler verdik. Sakatlıklar yaşıyoruz, darbeler alıyoruz, ağrı sızı her şey mevcut, emeklerimizi almak istiyoruz."

Antrenör Baykan Arslan: "İlimiz ve kulübümüz için ayrı gurur verici"

Antrenör Baykan Arslan da Elif Güneri ve Eda Yenilmez'in olimpiyat hedefi olan sporcular olduğunu belirtti.

Elif Güneri'nin 75 kiloda Türkiye şampiyonu olarak dünya şampiyonasına katıldığını, burada alacağı puanlarla olimpiyat vizesi alabileceğini ifade eden Arslan, "Son Türkiye şampiyonası Çeşme'de yapılmıştı. Türkiye şampiyonasından sonra milli takım seçmelerinde, 12 sıklet olan bir milli takıma Karabük'ten 2 sporcumuz olması ilimiz ve kulübümüz için ayrı bir gurur verici" açıklamasını yaptı.