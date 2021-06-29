Kadın üretici pazarı kuraları çekildi

Safranbolu'da perşembe pazarında kurulacak kadın üretici Pazar için kura çekimi yapıldı.

Kadın üreticilerin katıldığı kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kadın üretici pazarının amacına ulaşacağını söyledi.

Bir kadın Belediye Başkanı olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak için pek çok proje hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Elif Köse, “ Daha önce ziyaret ettiğim Mersin Mezitli ilçesindeki sistem dünyada birincilik ödülü almış. Sonra projeyi yapan arkadaşlarla irtibata geçtik. Oradan bir ekip geldi ve bize nasıl yapacağımız ile ilgili yol gösterdiler. Sonuçta Safranbolu'da hangi konuda olursa olsun üretim yapan kadınımıza, dükkan açma imkanı olmayan, pazarda kendine bir yer bulamayanlara imkan sağlamak için böylesi bir pazarın olması gerektiğine karar verdik” dedi.

Kadınların üretici olduğunu ve Kadın Üretici Pazarının amacına ulaşacağını vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse şöyle devam etti; “ Kısaca üreten ancak pazarlama şansı olmayan tüm kadınlarımızın bu pazardan faydalanmasını istiyoruz. İnanıyorum ki kadın üreticiler pazarımız üretken, hareketli ve sizlere de para kazandıran bir yer olacaktır. Hayırlı olsun.”

Başkan Elif Köse'nin konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura 3 bölüm halinde çekilirken sebze - meyve 102, el işleri - hediyelik eşyalar 51 ve gıda ürünleri 39 üreticinin katılımı ile gerçekleşti. Toplam 192 talebin tamamına yer verildi.

Başkan Elif Köse'nin kadınların yoğun ilgisi ile karşılandığı kura çekimi yaklaşık 2 saat sürdü.