Kağıtlar kadıların elinde hayat buluyor

Safranbolu Belediyesi Kültür Eğitim Merkezi'inde (SAKEM) verilen kağıt rölyef kursunda kağıtlar kadınların elinde hayat buluyor.

SAKEM şubelerinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen kurslarda, kursiyerler birbirinden farklı eserler üretiyor. Eser, birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulması, fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek en arka plandan ön plana çeşitli malzeme destekleriyle, tekrar bir araya getirilmesi işlemi sonrasında ortaya çıkarılıyor.

Kültürel mirasın geçmişten geleceğe taşınması anlamında oldukça önemli bir kurs olan Kağıt Rölyef kursunda kağıttan 3 boyutlu tablolar elde edildiğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, rölyef sanatının genellikle tarihi yapıların, doğa manzaralarının veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştirilmesi ile ortaya çıktığını söyledi.

SAKEM şubelerinde verilen kurslara çok sayıda insanın ilgi göstermesinden dolayı mutlu oldukların ifade eden Köse, "Sosyal bir belediye olarak insanlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu tarz kurslarımızda oldukça ilgi görüyor. Talep geldiği sürece kurslarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kağıt rölyef kurslarında toplam 3 grupta 45 kursiyer bulunuyor.