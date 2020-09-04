Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 2 yaralı

Karabük'te kaldırma çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 06.25 sıralarında Ergenekon Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. L.A. idaresindeki 06 VZZ 24 plakalı otomobil, çarşı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüje ve sonra karşı kaldırıma çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü L.A. (54) ile çocuğu L.A. (7) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilden çıkarılan baba ve oğlu, 112 ambulanslarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası tek şeridi kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Trafik polisleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.