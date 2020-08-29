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Kaldırıma çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010 no'lu sokakta meydana geldi. Zahide B. (32) idaresindeki 78 SS 890 plakalı otomobil Bulak Kavşağından 100. Yıl Mahallesi istikametine seyir halindeyken viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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