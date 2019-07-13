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Kamil Güleç'ten 15 Temmuz mesajı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Güleç mesajında, “15 Temmuz gecesi, istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sarsılmaz iradesiyle “Halkın Gücü Üzerinde Bir Güç Yoktur” diyerek demokrasimizi çiğnetmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve milli iradeye sahip çıkarak destan yazan gazilerimize ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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