Kamp Karavan Turizmi Saha Çalışmaları Karabük etabı tamamlandı

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyeleri 9 Ağustos tarihinde Çankırı'dan başladıkları çalışmaya Bartın ve Karabük etabıyla devam etti.

Saha çalışması kapsamında, Karabük'te; Tokatlı Kanyonu, Kristal Teras, Safranbolu Tarihi Çarşı, Yenice Şeker Kanyonu, Yenice Ihlamur Teras, Gökçebey Süzek Macera Parkuru ve Devrek Baston Müzesi ziyaret edildi.

Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde yapılacak çalışma kapsamında, bölgenin karavan turizminin uygun alanları tespitinin yanı sıra bölgenin önemli turizm noktaları ziyaretçilere tanıtılmış olacak.