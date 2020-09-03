İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet devrildi, sürücüsü yaralandı

Karabük’te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karabük'te kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İbrahim İncebacak yönetimindeki 78 AAL 584 plakalı kamyonet Sipahiler köy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında devrildi. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.