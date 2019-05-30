Kamyonette sıkışanları kurtarmak için seferber oldular

Karabük'te kamyonetin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman mevkiinde, Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Fatih K. idaresindeki 78 AV 583 plakalı kapalı kasa kamyonet önünde seyreden Hasan A. idaresindeki 78 BL 540 plakalı kamyona ardından bariyerlere çarptı. Kazada kamyonet sürücü ile yanında bulunan Bülen K. ve Fatih K. sıkıştı. Bu sırada kazayı gören diğer sürücüler araçlarını kenara çekerek kamyonet içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta seferber oldu. Olay yerine polis, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. 2 yaralı vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılırken, sürücü ise AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 3 kişi ile kamyonet kasasında yaralanan Ferhat T. 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışmaları yaparken, polis ekipleri ise kaza nedeniyle kapanan trafiği kontrollü bir şekilde ulaşıma açtı.