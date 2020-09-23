İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük’te, kamyonun tünel içerisinde çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Karabük'te, kamyonun tünel içerisinde çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Karabük-Eskipazar Karayolu Cildikısık Tüneli'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Eskipazar ilçesi istikametine bisikletle giden Mehmet Özdemir'e (67), tünel içerisinde arkasından gelen Necati D. yönetimindeki 61 K 25047 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Özdemir, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Özdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kamyon sürücüsü Necati D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.