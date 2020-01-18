Kan ve kök hücre bağışına Medikar Hastanesi'nden destek

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile iş birliği kapsamında düzenlenen kampanya ile kan bağışına destek oldu.

Özel Medikar Hastanesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türk Kızılay'ı Karabük Şubesi ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kan bağışına destek verdi. Hastanede gerçekleştirilen kampanya gün boyu sürdü. Kan Bağışı kampanyasına Özel Medikar Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gürol Şahin de katılırken, hastane yönetiminin, çalışanların ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bağış yapacak kişilerin tansiyon ve kan değerleri ölçümlerini alan Türk Kızılay'ı personelleri kan bağışçılarına destek verdikleri için teşekkür etti.

Kan vermenin önemine değinen Op. Dr. Gürol Şahin, “Burada vurgulamak istediğimiz şey; Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bunun bilincinde olmamız ve halkımızda da bu bilinci oluşturmamız çok önemli. Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç ile birlikte halkımızın bu konudaki farkındalığını arttırmayı amaçladık ve böyle bir kampanya düzenledik. Kan bağışında bulunan tüm personellerimize ve hastanemizde bulunan misafirlerimize bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz ve herkesi Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.