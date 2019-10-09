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Kanserden ölen genç defnedildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 5 aydır kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Ömürcan Kayaoğlu (17) gözyaşları arasında defnedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aydır kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Ömürcan Kayaoğlu (17) gözyaşları arasında defnedildi.


Çorlu ilçesinde Ersan Kayaoğlu ve Belgin Kayaoğlu çiftinin 4 çocuğundan bir olan 17 yaşındaki Ömürcan Kayaoğlu'na 5 ay önce kan kanseri teşhisi konularak tedavi altına alındı.


5 aydır Çorlu Devlet Hastanesinde tedavi gören Kayaoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti. Ömürcan Kayoğlu'nun ölümünün ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntüye boğulurken, Kayaoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kayadibi köyüne getirildi.


Kayaoğlu, köy camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.


Cenazeye, Kayaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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