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Kanserden vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Volkan Şahin, memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Volkan Şahin, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Volkan Şahin (29) kanser tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'e getirildi. Cevizlidere Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Şahin'in mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Kendisi de emekli polis olan baba Zeki Şahin tören boyunca metanetli olurken, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından ikindi namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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