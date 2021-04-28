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Kansere yenik düşen Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi’nde kanser hastalığına yenik düşen Kıbrıs gazisinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde kanser hastalığına yenik düşen Kıbrıs gazisinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.


Karabük'te 2 yıldır kanser tedavisi gören Kıbrıs Gazisi 67 yaşındaki Asım Kocakaya yaşamını yitirdi. Kocakaya için Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocakaya'nın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu aile mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra, Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı ile gaziler katıldı.

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