Kanuni Ortaokulu'nda ‘Edebiyat Sokağı' açıldı

Fatih Ürkmezer'in katılımı ile açıldı.

Açılışa Ürkmezer'in yanı Sıra İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, Türk Kızılayı Safranbolu Şube Başkanı İhsan Topaloğlu, Okul Müdürü İbrahim Sezer, veliler ve öğrenciler katıldı.

Okul ve açılışı gerçekleştirilen Edebiyat Sokağı hakkında bilgiler veren Okul Müdürü İbrahim Sezer, Öğrencilerimizin hem bilgi hem sosyal yönden faydalanabilecekleri güzel bir alanın açılışının yapıldığını belirterek, “Edebiyat Sokağı'nda kütüphane, sergiler, dinlenme alanı, ders çalışma alanı, ping pong masası gibi bölümler bulunmakta. Ben eğitimden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise yaptığı konuşmada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim anlamında okullarımızın daha nitelikli hale gelmesi, aynı zamanda öğrencilerimizin bilgi, yetenek ve yeterliliklerini en üst düzeye taşıma adına eğitimin sadece sınıflarla değil her yerde olduğunu göstermek için okullarımızda bazı alanları aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Bu okulumuzda da bunu görüyoruz. Koridorlarından diğer alanlarına kadar eğitici alanlar haline geldiğini görüyoruz. Bu çalışmaların yaygınlaştırılmasında verdiği desteklerden dolayı başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Dr. Fatih Ürkmezer beyefendi olmak üzere okul idarelerimize, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 18 aydır Safranbolu'da görev yaptığını ve çeşitli vesilelerle okullara gidildiğinde böylesi çalışmaları görmenin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini ifade eden Ürkmezer; “ Safranbolu fiziki imkânlar olarak Türkiye'nin pek çok yerinden daha iyi durumda. Bakınız daha dün birkaç köy okulumuzu ziyaret ettik. Oralarda hem fiziki anlamda hem de Devletimizin yaptığı yatırımlar anlamında çok güzel şeyler gördük. İnşallah okulumuzun asıl olan binası ihaleye çıkıldı. Çok yakında çocuklarımızın eğitimine açılacak. Bununla birlikte alt yapı anlamında bütün yatırımlar devam ediyor. Valilik, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul İdareleri elbette ki elini taşın altına koyuyor. Ancak öğretmen arkadaşlarımızdan öğrencilerimize, olamazsa olmaz okul aile birliklerinden yani ailelerden destek almadan biz nerede görev yaparsak yapalım eğitimi daha ileriye götürme noktasında bir başarı sağlamamız imkansız. O nedenle bu gün burada Milli Eğitim, Okul İdaresi, Öğretmenler, veliler ve öğrencilerin elini taşın altına koymasından dolayı, çocukların eğitim hayatlarına kalite katıcı faaliyetler gerçekleştirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Birçok okulumuzda bu tür faaliyetler var. Bunlar barış ortamında, huzur ortamında, sevgi ortamında, birlik ve beraberlik ortamında olan şeyler. Tüm Safranbolu'da olduğu gibi Kanuni orta okulumuzda da bunun olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık ve Belediye olarak Safranbolu'da eğitimi çok daha iyi yerlere getirmek için projeler üretmeye devam ettiklerini de kaydeden Ürkmezer, sadece başarı anlamında değil, çocuklarımız doğa ile, tarih ile kültürü ile iç içe olmaları için de projeler geliştirdiklerini, bunların devam edeceğini belirterek Kanuni Ortaokulu'nda açılan Edebiyat Sokağı'nın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, öğrencilerle uzun süre sohbet eden Ürkmezer ve beraberindeki heyet Edebiyat Sokağı'nı gezdi.