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Kanyonda yürüyüşe çıkan çift kayboldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu’nda kaybolan 2 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı 5 saatlik ortak çalışmayla bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'nda kaybolan 2 kişi AFAD ve Jandarma ekiplerinin yaptığı 5 saatlik ortak çalışmayla bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde bulunan Şeker Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan Ahmet Mirza (28) ve eşi Pelin Gölcük Mirza (29) çifti yönlerini şaşırdıkları için ormanda kayboldu. Kaybolduklarını anlayan çift Jandarma İmdat hattını arayarak yardım istedi. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda çiftin Şeker Kanyonu Kent Ormanı mesire alanından 1 kilometre uzaklıktaki Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesi istikametinde Şeker deresinin karşı tarafında oldukları tespit edildi.



AFAD'dan yardım istenildi


Kanyonda suyun debisinin yüksek olması ve havanın kararmaya başlamasının ardından Karabük AFAD ekiplerinden yardım istenilerek çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde dere içerisinden çiftin tahliye edilmesinin güvenlik açısından sakıncalı olabileceği değerlendirildi. Başka bir alternatif arayan ekipler, Yazıköy köyü İncebacaklar Mahallesinden bölgeyi iyi bilen 2 vatandaş ile çalışmalarına devam etti. Kanyonda yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından kaybolan çift 5 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.


Yenice Devlet Hastanesinde götürülen Mirza çifti sağlık kontrolünden geçirildi.

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