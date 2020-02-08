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Kapanan Yenice yolu yeniden trafiğe açıldı

Karabük-Yenice kara yolu üzerinde etkili olan kar yağışı sonrası devrilen ağaç nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.


Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Balıkısık mevkisinde kar yağışı sonrası yol kenarındaki ağaç kara yoluna devrildi. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapanan yol ağacın motorlu testere ile kesilerek kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Öte yandan Karabük - Yenice kara yolunda etkili olan kar yağışı sonrası ağır vasıtalı araçların ilçe çıkışından geçişine izin verilmedi. Jandarma ekiplerince durdurulan ve yaklaşık 2 saat boyunca bekletilen ağır vasıtalı araçlar, kara yolları ekiplerin yol boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tamamlamasının ardından kontrollü olarak geçişlerine izin veriliyor.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerin yağışların pazar günü akşam saatlerine kadar devam edeceğinden vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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