İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü

Karabük’te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.


Olay, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Kent genelinde 4 gündür etkili olan kar yağışında kapalı pazar yerinin üzeri karla doldu. Belirli bir süre sonra biriken kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Meydana gelen olayda, kapalı pazar alanında kimsenin olmamasından dolayı yaralanan ve can kaybı olmadı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.