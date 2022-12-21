Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı

Karabük'ün Yenice ilçesinde aralık ayında çiçek açıp meyve veren dut ağacı görenleri hayrete düşürdü.

Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle dut ağacı çiçek açarak meyve vermeye başladı.

İlçeye bağlı Cihanbey köyü Cembek Mahallesi'nde bir bahçede dut ağacı çiçek açarak meyve vermeye başladı. Meyve vermeye başlayan dut ağacı köylüleri şaşırttı.

Köy sakinlerinden Şenol Dayı, kar yağışı beklerken dut ağacının meyve vermeye yüz tuttuğunu söyledi.

Dayı, köye kar yağışı beklediklerini ancak havaların ılıman gitmesi sonrası dut ağacının önce çiçek açtığını sonrada meyve vermeye yüz tuttuğunu ifade etti.