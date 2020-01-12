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Kar birikintisine dayanamayan garaj çöktü

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinde bulunan araba garajı kar birikintisine dayanamayarak çöktü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde dinlenme tesisinde bulunan araba garajı kar birikintisine dayanamayarak çöktü. Olayda bir araçta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Karabük-Gerede yolunda bulunan Kemikli rampasında meydana geldi. İsmail Aktaş'a ait dinlenme tesisinde bulunan garaj kar birikintisine dayanamayıp çöktü. Garaj içerisinde işletme sahibine ait araçta çökme nedeniyle maddi hasar meydana geldi.


Olayı gören işletme sahibi, çevredekilerin yardımı ile araç üzerine düşen malzemeleri kaldırdı.

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