Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Karabük'te, arazi araçlarıyla karın keyfini çıkardılar

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye yaklaşırken, bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla karın keyfini yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyük Düz mevkiinde aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyle kaplanan doğa, görenleri mest ediyor.

Arazi araçlarıyla karla kaplı bölgede gösteri yapan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.