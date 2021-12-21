Kar kazaları beraberinde getirdi

Karabük'te dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda kazaları da beraberinde getirdi.

Gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolu Beştepeler mevkii ile 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde bazı araçlar yoldan çıkarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Karayolları ekiplerinin gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı yol güzergahında, doğa da sürücülere kar görüntüsü ile eşsiz manzara sunuyor. Yağışların gece boyu etkisini sürdüreceğinden sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.