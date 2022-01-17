Kar Safranbolu'ya ayrı bir güzellik katıyor

Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, kar yağışı sonrası ayrı bir güzellik oluşturdu.

Dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da etkili olan kar yağışı sonrası, bulutların arasından süzen güneş ışığıyla birlikte ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği ilçede beyaz örtüyle bütünleşen tarihi konak, ham, hamam ve camiler, güzel bir görüntü oluşturdu. Tarihi Çarşı Bölgesi'ni kuşbakışı gören Hıdırlık Seyir Tepesi'ne gelenler, beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapıların güzelliğini izleyerek, özçekim yaptı, kartopu oynadı.

Ailesiyle kartopu oynayarak manzaranın keyfini çıkaran Demir Demirtaş, ''İstanbul'dan geldik. Eşimle beraber 3-4 gün gelip tatil yapalım dedik. Geldiğimizde böyle bir kar yoktu. Çokta şarttı ve güzel oldu. İstesek böyle bir manzara ve zamanı denkleştiremezdik. Buraya gelmemizin asıl amacı, buram buram tarihin kokması. Atalarımızın eskiden nasıl bir ortamda yaşadıklarını görmek. Görsellikte çok güzelliği var. Gelmeye ve göremeye değer bir yer.'' dedi.

Safranbolu ilçesinde, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen tarihi konaklar, kartpostallık görüntü oluşturdu.