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Kar ve buzlanma 30 kişiyi hastanelik etti

Karabük’te 4 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayarak düşen 30 kişi hastanelik oldu.

Karabük'te 4 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucu kayarak düşen 30 kişi hastanelik oldu.


Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam etkili olan ve 4 gün etkili olan kar yağışı Karabük'te 30 kişiyi hastanelik etti.


Karabük başta olmak üzere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanmalar sonucu kayarak düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kırıklar oluşan 30 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.

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