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Kar yağışı beklenirken şeftali ağacı çiçek açtı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şeftali ağacı çiçek açtı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey köyünde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şeftali ağacı çiçek açtı.


İlçeye bağlı Cihanbey köyü Cembek Mahallesi'nde bir bahçede şeftali ağacı çiçek açtı. Çiçek açan şeftali ağacı köylüleri şaşırttı.


Köy sakinlerinden Şenol Dayı, kar yağışı beklerken meyve ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.

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