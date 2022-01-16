Kar yağışını halay çekerek kutladılar

Karabük'te kent merkezine yılın ilk kar yağışının düşmesini kimileri halay çekerek, kimileri ise araca bağlanan iple kayak yaparak keyfini çıkardı.

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının keyfini üniversite öğrencileri halay çekerek kutladı. KYK Kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler kar yağışı sonrası yurdun bahçesine çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. Müzik eşliğinde öğrenciler kar üzerinde halay çekerek anın tadını yaşadı.

Kar keyfini yaşayan bir bazı vatandaşlar ise otomobile bağladıkları iple cadde de kayak yaptı. O anların cep telefonuna yansıdığı anlarda vatandaşlar kestikleri bidonlardan yaptıkları kızakla tehlikeye aldırış etmeden kayak yaptı.