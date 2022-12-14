Karabük 3 Nisan'ı Sanayi Günü olarak kutlama istiyor

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz kentteki sivil toplum kuruluşları ile beraber 3 Nisan'ı ülke çapında Sanayi Günü olarak kutlanmasını istiyor.

Karabük Belediye Meclisi, TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Belediye Meclis Üyesi Fatih Çapraz'ın önergesi üzerine konuyla ilgili bakanlık nezdinden girişimlerde bulunulması için oybirliği ile tavsiye kararı aldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, 3 Nisan tarihinin ülke çapında “Sanayi Günü” olarak kutlanması için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank nezdinde konuyla ilgili girişimlerde bulunan TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Belediye Meclis Üyesi Fatih Çapraz, son meclis toplantısında da konuyla ilgili bir önerge verdi.

Çapraz önergesinde, “Karabük, Fabrikalar Kuran Kent ve Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR A.Ş.) ise Fabrikalar Kuran Fabrika unvanlarıyla 1937'de Türkiye'nin ilk ağır entegre sınaisinin temel taşıdır. Kardemir büyüdükçe Karabük büyümüş modern bir Cumhuriyet Kenti olmuş, başta teknik eğitim olmak üzere tüm Türkiye'ye ustalar, mühendisler ve her alanda başarılarından söz edilen benzersiz insan kaynağını yetiştirmiştir.

Malumunuz, ülkemiz demir ve çelik sanayisi ile ilk defa 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan ilk ağır sanayi demir ve çelik fabrikası ile tanışmıştır. İlk Türk demiri Karabük'ümüzde üretilmiştir. Karabük, İskenderun Demir Çeliğin, Ereğli Demir Çeliğin kuruluşuna, ülkeye yapılan baraj ve köprülere damgasını vurmuştur. En önemlisi, sanayi kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, Türkiye yüzyılı projesi ve ihracat hedeflerinin de simgesi bir gün olacağından dolayı, 3 Nisan gününün tıpkı avukatlar, mühendisler, eczacılar günü gibi sanayi günü olarak anılmasında ve tescillenmesinde fayda vardır.

3 Nisan gününün ülkemizde sanayi günü olarak tescil edilmesi ve kutlanması için Muhtarlar Derneğimiz, Emekliler Cemiyetimiz, Esnaf Odalarımız ve Karabük Ticaret ve Sanayi odamız destek vermektedir. Karabük Belediye Meclisi olarak tavsiye niteliğinde karar alır ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan bu konuda Sayın Başkanımız destek isterse, bu istirhamımızın kabul göreceği inancını taşımaktayım” ifadelerine yer verdi.

Çapraz'ın önergesi tüm siyasi partilerin oybirliği ile meclisten geçerken, Karabük Belediye Meclisi; “3 Nisan gününün ülkemizde 3 Nisan Sanayi Günü'nün ulusal gün olarak tescil edilmesi ve kutlanması için tavsiye kararı alınmasına, Karabük Valiliği, Karabük Belediye Başkanlığı, Karabük Ticaret ve Sanayi odası Başkanlığı, Karabük Haddeciler Derneği ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “3 Nisan Sanayi Günü”nün ulusal gün olarak tescil edilmesi için müracat edilmesine” şeklinde karar aldı.

Konuyla ilgili görüş belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, birçok meslek örgütünün ve sivil toplum kuruluşunun kutladığı bir gün varken, sanayicilerimizin kutladığı bir gün olmadığını belirterek, “Ülkemizde birçok meslek örgütünün ve sivil toplum kuruluşunun kutladığı bir gün varken, sanayicilerimizin kutladığı bir gün yok. Ülkemizde şayet bir sanayi günü kutlanacaksa buna da en çok 3 Nisan yakışır. Çünkü 3 Nisan'da yalnızca Karabük'ümüzün ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelleri değil, tüm ülke sanayisinin temelleri atılmıştır. Karabük Demir Çelik Fabrikaları yalnızca Karabük'ü inşa etmemiş, ülkemiz genelindeki birçok sanayi kuruluşumuzun da kuruluşunu üstlenmiştir. Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda milletvekillerimizle birlikte 3 Nisan tarihinin ülkemizde “Sanayi Günü” olarak kutlanması için bakanlık ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunacağız” dedi.