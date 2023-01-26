Karabük 350 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Karabük'te, 2022 yılında 350 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2023 yılı kurum denetimleri çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı. Yıldız, il genelinde 30 akaryakıt istasyonu, 581 adet dolum tabancası, 29 LPG istasyonu ve 107 dolum tabancası bulunduğunu belirtti. 2022 yılında piyasa gözetimi ve denetimi yasal metronoji çerçevesinde bin 400 denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Yıldız, "Bu denetimlerde 142 bin 164 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2022 yılı itibariyle 444 sanayi siciline kayıtlı firma bulunmakta, yıl içerisinde 53 firma sicil müracaatı gerçekleştirmiş, 46 firmanın müracaatı kabul edilerek sicile işlenmiştir. 110 firmaya vize işlemi uygulanmış 35 firmanın sicil belgeleri iptal edilmiştir. İlimiz genelinde Karabük Demir ve Çelik Sanayii Ticaret A.Ş, Gürmen Giyim Sanayii, Aygünsan D.Ç, Çağ Çelik, Yavuz Tekstil ve Çelikoğlu Demir Çelik en çok istihdam sağlayan firmalar olmuşlardır. İl genelinde 2022 yılında 350 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir" dedi.

İl genelinde 7 adet küçük sanayi sitesi bulunduğunu, bu sanayi sitelerinde bin 143 firmada 2 bin 84 kişinin istihdam edildiğini aktaran Yıldız, "Karabük Organize Sanayi Bölgesin toplam genişleme alanı ile birlikte 53 parselin 50'si firmalara tahsis edilmiş olup toplam 30 firmada 2 bin 275 kişi istihdam edilmektedir. Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi 344 hektar büyüklüğünde olup kuruluş protokolü bakanlıkça onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Kamulaştırma çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanmıştır. İlimizin sanayi ve ekonomik yapısını belirlemek amacıyla 2022 yılında iki kez Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplanmıştır. Karabük Üniversitesi teknoparkında yazılım sektörü ağırlıklı olmak üzere 33 adet firma faaliyette bulunmaktadır. İl genelinde enerji, imalat hizmet ve madencilik sektörlerinde 26 firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1 milyar 495 milyon TL bakanlık desteği sağlanmış destekler ile bin 28 kişi istihdam edilmesi sağlanacaktır" diye konuştu.