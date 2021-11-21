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Karabük 4. haftada vaka oranlarında düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Karabük 100 binde 477,39 orana geriledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son korona virüs vaka haritasına göre Karabük 100 binde 477,39 orana geriledi.


Üç haftadır Türkiye'de en çok vaka oranına göre birinci sırada yer alan Karabük'te aşılama çalışmalarının ve denetimlerin artması ile gerileme başladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka yoğunluğuna göre Karabük bir önceki haftaya göre 477,39'a geriledi.


16-22 Ekim tarihleri arasında 100 binde 552,92 oranla en yüksek vaka oranına ulaşan Karabük'te 23-20 Ekim tarihleri arasında 534,04'e, 30 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde 536.50 ile üç hafta boyunca vaka bakımından birinci sırada yer aldı. Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım ile 6-12 Kasım tarihleri arasındaki vaka oranları bakımından üç haftadır birinci olan Karabük 477,39 oran ile en çok vakanın görüldüğü ikinci il oldu.

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